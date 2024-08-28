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Ankara'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen şenlikte, okul öncesi eğitimin önemini anlatan tanıtım çalışmaları ve okulların yıl içerisinde yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Çocuklara yönelik etkinliklerle de okul öncesi eğitimin önemi anlatıldı.

Velileri bilgilendirmek amacıyla broşürlerin de dağıtıldığı şenlikte, çadırlarda geleneksel çocuk oyunlarının tanıtımı ve kostümlü kahramanlar eşliğinde masal etkinlikleri yapıldı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 9 merkez ilçeden yaklaşık 50 okulun bulunduğu şenlikte bu okulların faaliyetlerini anlattıkları bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Okullaşma sürecine bakıldığında Ankara'nın diğer illere örnek olabilecek potansiyeli bulunduğunu aktaran Koçak, "Çocukların ergenlik dönemlerinde aile, toplum ve ülkemizin geleceği için alacakları eğitim, okul öncesinin önemini her geçen gün ortaya koymaktadır." dedi.

Her yeni kurulan yerleşim merkezinde ilk hedeflerinin okul öncesini kurmak, ardından ilkokul, ortaokul ve lise olarak devam ettirmek olduğunu söyleyen Koçak, bu eğitim öğretim yılının bitimine kadar anaokulu sayısını arttıracaklarını ifade etti.