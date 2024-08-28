Ankara'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte, okul öncesi eğitimin önemi anlatıldı ve okulların faaliyetleri tanıtıldı. Çocuklara yönelik etkinlikler ve masal etkinlikleri de düzenlendi.

28.08.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen şenlikte, okul öncesi eğitimin önemini anlatan tanıtım çalışmaları ve okulların yıl içerisinde yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Çocuklara yönelik etkinliklerle de okul öncesi eğitimin önemi anlatıldı.

Velileri bilgilendirmek amacıyla broşürlerin de dağıtıldığı şenlikte, çadırlarda geleneksel çocuk oyunlarının tanıtımı ve kostümlü kahramanlar eşliğinde masal etkinlikleri yapıldı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 9 merkez ilçeden yaklaşık 50 okulun bulunduğu şenlikte bu okulların faaliyetlerini anlattıkları bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Okullaşma sürecine bakıldığında Ankara'nın diğer illere örnek olabilecek potansiyeli bulunduğunu aktaran Koçak, "Çocukların ergenlik dönemlerinde aile, toplum ve ülkemizin geleceği için alacakları eğitim, okul öncesinin önemini her geçen gün ortaya koymaktadır." dedi.

Her yeni kurulan yerleşim merkezinde ilk hedeflerinin okul öncesini kurmak, ardından ilkokul, ortaokul ve lise olarak devam ettirmek olduğunu söyleyen Koçak, bu eğitim öğretim yılının bitimine kadar anaokulu sayısını arttıracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, ankara, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement