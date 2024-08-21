Ankara'da başlayan orman yangını Bolu'ya sıçradı - Son Dakika
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Ankara'da başlayan orman yangını Bolu'ya sıçradı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu Gerede'ye sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla ilerliyor.

21.08.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERİN SIÇRADIĞI KÖYÜ BOŞALTTI

Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin sıçradığı Demirler köyü ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı

BOLU'YA SIÇRADI

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı

"YANGIN SEBEBİ İNSAN KAYNAKLI"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise ilk belirlemelere göre yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara\'da başlayan orman yangını Bolu\'ya sıçradı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da başlayan orman yangını Bolu'ya sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ozan Kavak: Pkk yandaşları ormanlarımızı bilerek yakıyorlar. 50 1 Yanıtla
    Özgür Çelik: sadece onlar değil malesef. Bu mevsimde dikkatsiz o kadar çok vatandaş var ki. adam ormanlık alanda arabadan yanan sigarayı atıyor. yazık çok yazik 0 0
  • Mert Temelli: Kaplıca bölgesi olunca biraz yanınca anca söndürürler turizime yeni bir kapı hayırlı olsun (!) 4 31 Yanıtla
    Alper Çelik: kaplıcalara uzak 20 km. mesafede 0 0
  • Bülent Tan: AKP başımızdan gitmeden bu felaketler bitmiyecek. 8 6 Yanıtla
    atakan şimşek: Ne alaka 1 0
  • Pervasız Dunya: memleketim yanıyor çok fena şu an 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken: Offf offf 7 1 Yanıtla

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