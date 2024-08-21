Ankara\'da başlayan orman yangını Bolu\'ya sıçradı

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"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERİN SIÇRADIĞI KÖYÜ BOŞALTTI

Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin sıçradığı Demirler köyü ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

BOLU'YA SIÇRADI

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"YANGIN SEBEBİ İNSAN KAYNAKLI"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise ilk belirlemelere göre yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.