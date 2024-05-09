Ankara\'da oto parçası kaçakçılarına operasyon: Bir kişi yakalandı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oto parçası kaçakçılarına yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto parça kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Yenimahalle ilçesinde belirlenen adrese ekiplerce operasyon düzenlendi.

Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, 250 araç şanzımanı, 200 araç motor beyni,15 araç motoru ve 80 araç manifoldu ele geçirildi.