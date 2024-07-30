Ankara'da Oyuncak Kütüphaneleri Yaz Atölyeleri Devam Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Oyuncak Kütüphaneleri"nde yaz dönemi atölye çalışmaları devam ediyor. Her hafta farklı bir atölye çalışmasıyla buluşan Başkentli çocuklar, kil, mandala ve bileklik yapımı atölyelerinde bir araya geliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Altındağ, Ahmetler, Batıpark, Mamak ve Sincan Çocuk Kulübü'nün Oyuncak Kütüphaneleri, haftanın üç günü 3- 14 yaş aralığındaki çocuklar için eğlenceli atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Altındağ Çocuk Kulübü Eğitmeni Çağla Taştan yaz dönemi boyunca çocukları atölye çalışmalarıyla desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaz döneminde haftanın belli günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere atölyelerimiz açılıyor. Her güne farklı atölyeler koyuluyor, Matematik Atölyesi, Kil Atölyesi ya da Origami Atölyesi gibi. Atölyeleri sabah grubu 3-6 yaş için, öğleden sonra 7-14 yaş için yapıyoruz. Bu haftaki atölyelerimiz mandala, kil ve son olarak bileklik yapımıydı. Birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkarıyorlar. Çocukların kas gelişimlerini de ayrıyeten desteklemiş oluyoruz. Bu atölyeler çocukların fiziksel gelişimi ve motor gelişimlerine aşırı derecede destek sağlıyor. Hem görsel algıları gelişiyor, hem birlikte sosyal alan açısından arkadaş edinme gibi ortamlar oluşturuyor. Bunun da onlar için gayet eğlenceli ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Yaz boyunca da bu şekilde desteklemeye devam edeceğiz."