Ankara\'da Pakistan Büyükelçiliği organizasyonunda \'Dostluk Karaleri\' konulu fotoğraf sergisi

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PAKİSTAN Büyükelçiliği, Ankara'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü ve Keçiören Belediyesi işbirliği ile 'Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü' isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

Pakistan Büyükelçiliği, tarafından organize edilen sergiye Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Milletvekili Burhan Kayatürk, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu ve EİT ülkelerinden temsilciler katıldı. Serginin açılışından önce, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sergide, EİT bölgesini tanımlayan doğal güzellikler, çeşitli topografyayı ve benzersiz mimari mirası sergileyen fotoğraflar yer aldı.

Büyükelçi Yousaf Junaid, etkinlikte yaptığı konuşmada, EİT bölgesinin antik imparatorlukların, göçebe kabilelerin ve canlı modern kültürün kesiştiği bir medeniyetler kavşağı olduğunu belirtti. Bakü'nün hareketli çarşılarından Multan'ın karmaşık el sanatlarına ve İstanbul'un büyük camilerine kadar sergilenen fotoğrafların kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarını yansıttığını ifade etti.

Sergide eserleri yer alan fotoğrafçılar Ali Tahir Zaidi, Muzamil Hussain, Sajid Hyderi ve Aytac Ünal konuklara fotoğraf alanındaki yolculuklarını anlattı, çalışmalarının ardındaki hikayeleri paylaştı. Sergi ziyaretçilerin beğenisini kazandı.