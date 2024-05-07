Ankara'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Ankara'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ankara\'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyreden E.G. idaresindeki 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

07.05.2024 07:29
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Ankara'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyreden E.G. idaresindeki 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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