Ankara\'da Park Kavgası: Baltalı Tehdit

ANKARA'da parkta içki içen grup ile mahalle arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bir mahalleli, grubu balta ile tehdit ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta içki içen M.S., D.U.Ö., O.S. ve M.M. ile çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle onları uyaran Ü.Ç, İ.Ç., B.Ç., M.Ç. ve G.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İçki içen grup otomobille bölgeden uzaklaştıkları sırada, Ü.Ç. evinin bahçesinden aldığı baltayla onları tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.