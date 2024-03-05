Ankara\'da PKK/KCK\'ya yönelik operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüyor.
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