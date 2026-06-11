Türk Kızılay-SK Plasma işbirliğiyle plazma ilaç tesisi temeli atıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay-SK Plasma işbirliğiyle plazma ilaç tesisi temeli atıldı

Türk Kızılay-SK Plasma işbirliğiyle plazma ilaç tesisi temeli atıldı
11.06.2026 20:32
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Ankara Çubuk'ta, 500 milyon avro yatırımla hayata geçirilecek Türk Kızılay Protürk Plazma İlaç Tesisi'nin temeli atıldı. Yıllık 450 milyon avroluk ithalatın önüne geçilmesi ve 300 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türk Kızılay ile Güney Koreli SK Plasma işbirliğinde hayata geçirilecek Türk Kızılay Protürk Plazma İlaç Tesisi'nin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Melikşah Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, tesisin biyoteknoloji alanında yeni yatırımların önünü açacağını söyledi.

Temeli atılan tesisin Türkiye'nin biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri alanındaki gelişiminde bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Çoştu, "Burayı ilerleyen dönemde yeni yatırımlarla bir biyoteknoloji kampüsüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ülkemize önemli bir vizyon kazandıracak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yatırımın Ankara ve Çubuk için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "500 milyon avroluk böylesine büyük bir yatırımın kazandırılması hepimiz için gurur verici. İnşallah açılışını da birlikte görmeyi nasip eder." ifadesini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yatırımın hem ilçe hem de Türkiye açısından tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Yatırım Yöneticilerinden Mustafa Günhan Nasuhbeyoğlu da "İlk 18 ay içerisinde inşaat, makine ve ekipman kurulumları tamamlanacak. Sonraki süreçte validasyon ve üretim hazırlıkları gerçekleştirilecek. Tesis faaliyete geçtiğinde ülkemizin ithal ettiği kritik plazma ürünlerini yerli olarak üreteceğiz. Böylece yıllık yaklaşık 450 milyon avroluk ithalatın önüne geçilmiş olacak. Tesiste yaklaşık 300 kişilik istihdam öngörüyoruz." diye konuştu.

SK Plasma Üst Yöneticisi (CEO) Seungjoo Kim ise Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğa dikkati çekerek, "Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin yaptığı fedakarlıkları hiçbir zaman unutmadık. Güney Kore'nin bugün geldiği noktada Türk halkının büyük katkısı vardır. Bu nedenle bugün burada bulunmaktan büyük onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP Çubuk İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, SK Plasma Türkiye Genel Müdürü Young-Jun (Leo) Choi ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay-SK Plasma işbirliğiyle plazma ilaç tesisi temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahattin Hotel Bahattin Hotel:
    devlet tesisi kurmuş ama kontrol mekanizmaları hazır mı diye merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Talha Dogrusoz Talha Dogrusoz:
    fotoğraf veya video görmeden bu kadar güzel şeyler duyunca inanmak zor 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Köse Kubilay Köse:
    yine söz söz kaldı nasıl olsa bunun da bir hali vardır 0 0 Yanıtla
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