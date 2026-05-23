Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı dükkanları su basarken, yolda oluşan birikintiler nedeniyle araçlar ilerleyemedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?