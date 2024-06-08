Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Ayaş yolunda su tahliye çalışmaları devam ediyor

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Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle trafiğe kapanan Ayaş yolunda ekiplerin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Ayaş yolunun bazı kısımlarını su basmış ve çok sayıda araç suda kalmıştı.

Araçların ekipler ve vatandaşların çabalarıyla bulundukları yerden çekilmesinin ardından yolda biriken suyun tahliyesi için çok sayıda ekip aracı bölgeye sevk edildi.

Yolda su tahliye çalışmaları sürüyor.