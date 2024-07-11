Ankara'da sağanak sele neden oldu

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Ankara'da sağanak sele neden odu

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken bazı kırsal bölgelerde sel meydana geldi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın güneyinde etkili olacağı açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Yağış sebebiyle Pursaklar'da bazı caddeler sular altında kalırken, Sincan'daki bazı köy ve mahallelerde sel meydana geldi.