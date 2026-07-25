Ankara'da Sağanak Sele Neden Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Sele Neden Oldu

Ankara\'da Sağanak Sele Neden Oldu
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Ankara'da etkili sağanak, araçlar ve evleri su basarak hayatı olumsuz etkiledi. Yangın çıktı.

ANKARA'da etkili olan sağanak birçok yerde sele neden oldu. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri suda sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Başkent'te gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok noktada cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, alt geçitler göle döndü. Samsun yolundaki alt geçitte bazı araçlar suya gömüldü. Mamak'ta bazı araçlar ve motosikletler suda sürüklendi. Çöp konteynerleri ve çöp kutuları ile tabelalar suya kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarları patladı, Mamak'ta yol çöktü. Hafif ticari araç yolda oluşan çukura girdi.

Birçok yerde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir binanın çatısında da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sabahın ilk saatlerinde yağış etkisini kaybederken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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