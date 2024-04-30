Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara\'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

30.04.2024 22:13
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Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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