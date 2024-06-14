Ankara'da Sağanak ve Dolu Trafikte Aksamalara Neden Oldu

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Başkentte sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sağanak ve dolunun etkisiyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlarda havanın düzelmesini bekledi.

Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'ndeki alt geçitte bir servis aracı mahsur kaldı. İzmir Yolu Caddesi'nde de oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Tandoğan Kavşağı alt geçidi, su birikmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddelerde suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatırken, Beşevler metro istasyonuna inen merdivenlerin önü, yolda biriken suyun dolmaması için bariyerle kapatıldı.