Ankara\'da Sağanak Yağış Sorun Yarattı

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı altgeçit, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

'BURADA BİRKAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR'

Sincan Tan Doğan Mahallesi'ndeki evinin bodrum katını su basan Hacı Dursun Doğan, her yağmur yağdığında bodrum katının diz boyu su içinde kaldığını belirterek, "Belediyeyi arayıp durumu defalarca bildirdik ama hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece gelip kazıyorlar, 'yapıyoruz' diyorlar ama ortada bir sonuç yok. Gördüğünüz gibi, her yer suyla dolmuş durumda. Evdeki eşyalarımız mahvoldu, her şey perişan halde. Ne belediyeden ne de başka bir yetkiliden geri dönüş alamıyoruz. Artık kim ilgileniyorsa, bir çözüm üretmesini istiyoruz. Sürekli arıyoruz ama 'bu bölge bizim sorumluluğumuzda değil' diyerek birbirlerine yönlendiriyorlar. Bu sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Lütfen artık yardım edilsin. Elektrik panolarımıza kadar su doldu, asansör dairesi su içinde kaldı. Belediyeden ya da ilgili kurumlardan bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Asansörümüz kullanılamaz durumda. Kapatmak zorunda kaldık. Elektrik panosunun önüne kendi imkanlarımızla set çektik ki su dolmasın, birine zarar gelmesin. Sonuçta burada aileler yaşıyor, çocuklarımız var" dedi.

'HER YIL BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ'

Sağanakta Sincan'daki evini su basan 15 Temmuz Gazisi Hasan Olkun ise bu durumun üçüncü su baskını olduğunu söyleyerek, "Hala zarar tespiti yapılıyor ama net bir sonuç yok. Hala bir çözüm üretilebilmiş değil. Evimi ikinci, üçüncü kez kendi cebimden onardım. Sürekli aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Artık bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İster belediye ister ASKİ ister itfaiye kim sorumluysa gerekeni yapsın. Zararımız büyük. Zaten görüntülerde de kayıt altına aldınız. Bu olayları defalarca yaşadık. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Ben 15 Temmuz Gazisiyim, aynı zamanda da memurum. Ama tüm maaşımızla, birikimimizle kendimize bir yaşam kurmak yerine, sürekli evimizi onarmak zorunda kalıyoruz. Her yağmurda aynı sorunları yaşamak artık dayanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin hepsi aynı durumda. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Asansörümüz patladı. Şu an asansör tamamen kullanılamaz durumda. İtfaiye geldi, inceleme yaptı. Asansörün yukarı tavana kadar vurduğunu söylediler. Bu durum her yıl tekrar ediyor. Mahallemizin altyapısı bu su baskınlarını kaldıramıyor. Altyapı yetersiz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Mahalle olarak yardım talep ediyoruz. Lütfen artık birileri bu soruna el atsın. Rica ediyoruz" diye konuştu.