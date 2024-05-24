Ankara\'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı

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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağışa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü.

Öte yandan, Yenimahalle Şehit Harun Parlak Caddesi'nde park halindeki bir otomobil, yağmur suları nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Park halindeki bazı araçlar da yağmur sularının taşıdığı kaldırım taşlarından zarar gördü.