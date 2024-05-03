Ankara\'da sahipsiz köpekten kaçarken çocuk yaralandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken bina kapısının camına çarpan çocuk yaralandı.
İlçede dün akşam saatlerinde Park Eymir TOKİ Konutları Ay Işığı Sitesi'nde 12 yaşındaki Y.A, havlayarak üzerine gelen sahipsiz köpekten korkup kaçtı.
Kaçarken bina giriş kapısının camına çarpan Y.A'nın yüzü ve bileğinde kesikler oluştu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.
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