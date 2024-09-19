Ankara'da Sahte Bal Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Bal Operasyonu

Ankara\'da Sahte Bal Operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda 960 milyon TL değerinde sahte bal ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

19.09.2024 21:33
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ANKARA'da tüketime uygun olmayan ve etiket mevzuatına aykırı balların bulunduğu fabrikaya düzenlenen operasyonda; piyasa değeri 960 milyon TL değerinde sahte bal ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin de fabrikaya gelerek incelemede bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren bal imalatı yapan firmalara yönelik operasyon düzenlendi. Tüketime uygun olmayan nitelikteki ürün ve etiket mevzuatına aykırılık tespit edilen operasyonda yaklaşık piyasa değeri 960 milyon lira değerinde sahte bal ele geçirildi. Fabrikaya düzenlenen operasyonda, 100 bin adet çeşitli markalara ait sahte bal etiketi, 3 bin 650 ton bal (glikoz şurubu), 2 bin 500 ton bal (fruktoz şurubu), 2 bin ton sahte bal yapımında kullanılan şeker ele geçirildi. Toplamda 8 bin 150 ton sahte glikoz, fruktoz ve şeker ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

VALİ VASİP ŞAHİN: FİYATLARA ALDANARAK TUZAĞA DÜŞMESİNLER

Ankara Valisi Vasip Şahin, operasyon düzenlenen fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. Şahin, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz bölgede iş yerlerinde arkadaşlarımız özellikle bozuk bal üretildiği ya da sahte bal üretildiği yönünde aldıkları bilgiler üzerine geniş bir inceleme yaptılar. ve bu inceleme sonucunda burada ve diğer işletmelerde yüzlerce ton bozuk gıda veya bozuk bal üretiminde kullanılan ama aslında kullanılması yasak olan birtakım ürünler ele geçirildi. Burada bizim hem vatandaşlarımıza hem bu malzemeleri satan iyi niyetli esnafa ricamız çağrımız ne olur size getirilen malzemeleri ve vatandaşa sunduğunuz malzemeleri dikkatle inceleyin. Aldığınız malın orijinal ve gıda güvenliğine sahip olup olmadığına lütfen dikkat edin. Yine müşteri olarak vatandaşlarımız fiyatlara aldanarak bir tuzağa düşmesinler. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, çocuklarının sağlıkları açısından ne olur dikkatli olalım. Bugün buradaki manzara bize şunu gösteriyor; bizim bu mücadeleyi yılmadan sonuna kadar devam ettirmemiz gerek, arkadaşlarımıza talimatlarımız odur. Vatandaşımızın bize güvenerek, devletine güvenerek alıp tükettiği gıda maddelerinin mutlaka denetimi çok daha sıkı bir şekilde yapılacaktır. ve biz vatandaşımıza gönül rahatlığıyla marketten aldı, bakkaldan aldı ya da diğer yiyecek, içecek hizmetini aldığı yerlerde tükettiği mallardan emin bir şekilde, müsterih bir şekilde burada tüketimlerini yapabilmeleri. İyi niyetli olan üreticimizin tüccarımızın, esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Vatandaşın sağlığına, vatandaşın sıhhatine, çocuklarının, yaşlılarının, hastalarının sağlıklı bir şekilde gıda tüketimi ihtiyacını istismar ederek onlara zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemizde sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Vasip Şahin, Operasyon, Ekonomi, Akyurt, Ankara, Güncel, Sağlık, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Sahte Bal Operasyonu - Son Dakika

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