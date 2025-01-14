Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 1.275.000 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 1.275.000 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Ankara\'da Sahte Gıda Operasyonu: 1.275.000 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla sahte/kaçak gıda maddeleri üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde 1 milyon 275 bin TL değerinde ürün ele geçirildi. İki iş yerinde yapılan aramalarda sahte zeytinyağı, sahte bal, çay ve peynir bulundu.

14.01.2025 21:38  Güncelleme: 21:40
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ANKARA'da sahte/ kaçak gıda satıcılarına yönelik jandarma ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 275 bin TL değerinde ürün ele geçirilirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çankaya ve Keçiören ilçesinde N.E. isimli şüpheliye ait 2 iş yerinde sahte/ kaçak gıda maddeleri satışı ve üretimi yapıldığı bilgisi alındı. Ekipler tarafından iki iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 275 bin TL olan; 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1 ton sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber: Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 1.275.000 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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