Ankara'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 38'e Yükseldi

Güncel

ANKARA'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselirken, 32 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Soruşturmada tutuklu sayısı da 19'a yükseldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 3 gün önce yaptığı açıklamada Ankara'da son günlerde sahte içki nedeniyle ölümlerin arttığını belirterek, 33 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Vali Şahin, sahte alkol üretim ve satışı ile ilgili 32 şüpheliye yönelik işlem yapıldığını, 13'ünün tutuklandığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 6 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi. 35 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Öte yandan sahte içki kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 33'ten 38'e yükseldi. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı da arttı. 32 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.