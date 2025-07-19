SELDE ÇOK SAYIDA OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Yağış günlük yaşam olumsuz etkilenirken kent genelinde çok sayıda otomobilde hasar meydana geldi. Bazı binaların bodrum katını su basarken, kaldırımlar ve yollar zarar gördü. Sel anında Bademlik Mahallesi Itri Caddesinde ikamet eden görgü tanıklarından olan ve selde otomobili zarar gören Mehmet Kızıltoprak o anları anlattı. Kızıltoprak açıklamasında, yağmurun hafif bir şekilde başladığını ve geçen hafta olan yağış gibi kısa süreli olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Camdan bakınca yukarıdan konteynerlerin gelmeye başladığını gördüm. Otomobilimi çekmek için aşağı indim. Az kalsın sele ben de kapılıyordum. Direğe tutundum, götüremedi. Ondan sonra araçlar kaymaya başladı. Birbirlerine çarptılar. Çok kötüydü, gerçekten çok kötüydü" dedi.
Kadircan GÜLER- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sel Felaketi: Otomobiller Zarar Gördü - Son Dakika
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