Ankara'da Servisçiler Kamuda Personel Servisi Hizmetinin Sonlandırılmasına Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - Ankara'da servisçi esnafı, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi hizmetinin sonlandırılmasına yönelik karara tepki gösterdi.

Ankara'da servisçi esnafı, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' kapsamında toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi hizmetinin sonlandırılmasına yönelik karara tepki gösterdi. "Servisime dokunma", "Şimşek çaktı, yıldırım esnafa düştü" yazılı dövizler açan servisçiler, Tesviyeciler Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Ankara Servis İşletmecileri Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Seyfi, "Kamuda servislerin kaldırılması Ankara'daki 7 bin 329 servis aracının hepsi bir nevi işsiz kalacak. Bu durum bizi gerçekten çok kötü etkileyecek. Kredi kefalet kooperatiflerinden çektiğimiz kredileri ödeyemez duruma geldik. Birçoğumuzun evi yok, kirada oturuyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun eğitim masraflarını karşılayamaz duruma geleceğiz. Yarın bir gün kapımıza haciz memurları dayandığında ailelerimizin yüzüne nasıl bakacağız? Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Aldığı kararları elbette biz de destekliyoruz ama 81 il içerisinde bütün bakanlıklar, kamu kuruluşları, Ankara'da olduğundan dolayı tasarruf tedbirlerinden en çok etkilenen esnaf bizler olacağız. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, servislerin kaldırılmasında Ankara'ya ayrıcalık gösterilmesi, Ankara'nın tasarruf tedbirleri dışında tutulmasını istiyoruz. Bu esnaflar hükümetimize güvenerek kredi çektiler, araç kasalarını yenilediler. Bu insanlar bu borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerinde ne yapacaklar" dedi.

"Bizi bu hallere getirenler utansın"

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara ise "Tasarruf tedbirlerinden dolayı ekmeği elinden alınmış bir esnafız. Hakkımızı aramak için buradayız. Önce ekmek diyorum. Biz kredilerimizi ödeyemezsek, çocuklarımızın okul taksitlerini yatıramazsak, evimize ekmek götüremezsek, en kötü zulüm odur diyorum. Bizi bu hallere getirenler utansın" dedi.

Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirten servisçi esnafı Mehmet Atik, "Memurların servis taşımacılığı iptal edildi. 50 bin memurun kendi aracıyla trafiğe çıktığını düşünürseniz trafik durma noktasına gelecek. Eminim 2 ay sonra ihaleler tekrar başlayacaktır. Cumhurbaşkanımızdan kararnamenin tekrar gözden geçirilmesini ve servis araçlarının memurlara tekrar verilmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"950 bin TL kredi çekerek yeni araç aldım"

ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları problemleri anlatan 23 yaşındaki servisçi esnafı Hasan Can Mutlu da "Geçen sene 950 bin TL kredi çekerek yeni araç aldım. Benim 3 yıllık daha ödemem var. Aylık 13 bin TL taksidim var. Bu seneyi kapattık ama önümüzdeki 2 sene nereden para getireceğim" diye tepki gösterdi.

Bir başka servisçi de "Kamudan personel servisleri çekildiği zaman biz çok büyük mağduriyetler yaşayacağız. Yaptığımız başka iş yok. Memur servisi yapıyorum. Ekmeğimi bundan idame ediyorum" dedi.

Bütün servisçilerin kredi borçu olduğuna dikkat çeken bir servisçi, "Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, esnafın ekmeğinden tasarruf olmaz. Bizim kazancımızın çoğu zaten vergilere gidiyor. Artık vergilerimizi de ödeyemiyoruz. Bu iş elimizden alınırsa biz çok zor duruma düşeriz. Bütün esnafın şu an kredi borcu var. Esnaf kredisini ödeyemez, çok zor duruma düşer" şeklinde konuştu.

"İnsanlar ya intihar edecek ya arabasını yakacak"

İşlerinin ellerinden alınmasıyla insanların intihara sürüklenebileceğini söyleyen bir servisçi de şöyle konuştu:

"Yaklaşık 25-30 senedir servisçi esnafıyım. Cumhurbaşkanımızdan en azından Ankara özelinde bir destek bekliyoruz. Hepimizin kredi borcu var. Tasarruf tedbirleri ilerlerse 1-2 ay içerisinde işsiz kalacağız. Daha önce Kızılay'da araç yakılmıştı. Böyle devam ederse insanlar ya intihar edecek ya arabasını yakacak. Biz Cumhurbaşkanımızdan bu kararı tekrardan gözden geçirmesini istiyoruz."