Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Konser

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Kocatepe Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Romantik Şarkılar" konseri gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Orkestrası, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü "Romantik Şarkılar" konseriyle kutladı. Orkestra Şefi Zafer Gökçer'in yönetimindeki Ezgi Kaya, Emre Kaya, Etna Gül ve Okyay Şenocak'ın solistliğindeki konser, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan ve konserin hazırlık aşamasına değinen ABB Kent Orkestrası Orkestra Şefi Zafer Gökçer, "Sevgililer Günü özel konseri olarak çalıştık. Repertuvarımızda romantik ve aşk parçaları var. Sevgililere armağan edeceğimiz, Ankara'ya yakışır, Büyükşehir Belediyemize yakışır şekilde bir konser. Sevgi bambaşka bir şeydir. Her şey bir insanı sevmekle başlayacak. Tüm bu çalışmalarımızın mimarı ise Mansur Başkanımız ve Daire Başkanı'ız Ayça Hanımdır" diye konuştu.