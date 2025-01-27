Ankara'da etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürdü.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sis, zamanla etkisini artırdı.
Kent merkezinin yanı sıra çevre yollarında da devam eden sis, trafikte görüş mesafesini etkiliyor.
Yetkililer, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sis, Trafikte Görüşü Kısıtlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?