Ankara'da siyasi partilerin etkinlikleri - Son Dakika
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Ankara'da siyasi partilerin etkinlikleri

Ankara\'da siyasi partilerin etkinlikleri

Ankara'da siyasi partilerin etkinlikleri hakkında bilgiler

26.02.2024 09:58  Güncelleme: 10:03
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1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güdül, Nallıhan ve Çayırhan'da Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI) (11.30- 14.00- 16.00)

2- CHP MYK toplanacak. (13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Ankara - Yenimahalle'de esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ) (15.00)

4- CHP PM toplanacak. (17.00)

5- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy Halk Buluşması'nda konuşacak (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/17.00)

6- CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli'nin katılımı ile Çeşme Seçim ofisi açılışı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ) (17.30)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da siyasi partilerin etkinlikleri - Son Dakika

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