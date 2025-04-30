Ankara'da Sokak Köpeklerini Sahiplenme Bahanesiyle Öldüren Doktora Tepki:  Bu Kişiye Ne Hayvan Ne İnsan Hiçbir Şeye Emanet Edilemez

Haber: Kadir Devir/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Ankara'da sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı ve ardından parçalayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanan doktorun evinin önünde açıklama yapan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, "Doktor olması tabii ki daha büyük bir sorun. Bu kişiye ne hayvan ne insan hiçbir şeye emanet edilemez durumda. O yüzden Sağlık Bakanlığına tekrar seslenmek istiyoruz. Derhal meslekten men edilmesi gerekiyor. Hiçbir canlının bu kişiye teslim edilebilmesi, emanet edilebilmesi mümkün değil." dedi.

Ankara'da sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı ve ardından parçalayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor M.M.D. (28), 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kararın ardından olayın gerçekleştiği evin önünde ANKA Haber Ajansına konuşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığına seslenmek istiyoruz: Derhal meslekten men edilmesi gerekiyor"

"Cumartesi günü hayvan koruma gönüllüleri tarafından üç tane köpek sahiplendirilme iddiası teslim ediliyor bu adama. Pazar günü köpeklerden haber alamadıkları için taksici vasıtasıyla evi buluyorlar. Çünkü engelliyor telefonlarını açmıyor. Gönüllülerimiz bu eve geldiklerinde onlara köpekleri göstermek bir yana darp ediyor insanları, siteden dışarı atıyor. Onun üzerine karakolluk oluyorlar. Daha sonra ihbarlar ulaşmaya başladı tarafımıza. Bu ihbarlara göre cumartesi günü verilen üç tane köpek, bayramda verilen altı tane yavru köpek ve dün akşam tutuklama kararı çıktıktan sonra yine bir ihbar daha ulaştı. On iki köpek bununla beraber polislerin telefonunda yaptığı incelemede de pek çok ölü köpek, yavru köpeklerin olduğu işte üstlerinde kanlar olduğu tespit edildi. Pazar akşamı burada tekrar bir ev incelemesi yapıldı. Burada oldukça keskin bir bıçak setine rastlandı, üzerinde kan izleri olan. Yatağın altında yaklaşık on paket kadar ayrı ayrı paketlediği köpek tüylerine rastlandı.

Yine evde işte bebek oyuncaklarına rastlandı. Bunlardan bir oyuncak ayının karnı kesilmişti örneğin. Yine pazar gecesi işte bu olay yeri inceleme ekiplerinden önce cumartesi sabaha karşı eve geldiği laptopunu aldığı ve bir odanın duvarını boyadığı tespit edildi. Fakat boyaların altında da yine kan lekeleri olduğu görüldü.

Bütün bunlara dair açıklaması şu: Şu arkada gördüğümüz evden küçük yavru köpeklerin kaçtığını iddia ediyor. Yani güya balkonun kapısını açık bırakmış camını ve köpekler kaçmış. Şimdi köpeklerin zaten buradan kaçabilmesi mümkün değil. Kaçtığını iddia ettiği yerin etrafı demirli. Oradan kaçamaz. Velev ki kaçtı diyelim. O zaman da sitenin dışına çıkabilmesinin sitenin içindeki kameralara köpeklerin yakalanması gerekir. Bu da mümkün değil. Yine telefonunda rastlanan videolarda bizzat gördüğüm dosyadan o kanlı köpekler beş altı günlük köpekler. Bunları da sütle yaş mamayı karıştırdığını ve o yüzden kırmızı rengin oluştuğunu iddia ediyor. İnsanları 'evliyim, çocuğum var. Ben hayvanları çok seviyorum.' falan gibi hayvanseverlerin kullandığı lisanları da öğrenmiş bir şekilde kandırıyor. Çok varlıklıymış. 'Merak etmeyin çok güzel bakarım' diyor.

Dün akşam ulaşan ihbarda da bütün yazışmalarda elimizde var zaten. O kişiyle Beraber onun suç duyurusunu ayrıca yapacağız. Orada da Nisan ayının 14'ünde on iki tane yavru köpeği getirtti buraya. Bu köpeklerin de eve girişinden yaklaşık bir buçuk saat sonra kolilerle, poşetlerle evden çıkışının olduğunu görüyoruz ve yine bu alanda hummalı bir temizlik yapıyor. Kapı kollarına kadar siliyor. Bunlar da bitişik villanın güvenlik kamerası kayıtlarına takılmış durumda hepsi. Evet bu kişi bir psikopat aslında bir cani. Seri katillerin de çok sıkça gördüğümüz bilimsel kayıtlara da yansımış olduğu şekilde öldürdüklerinden kendine numune alma, kendine bir hediye saklama gibi bir eylemi olduğunu da sakladığı tüylerden görüyoruz. Doktor olması tabii ki daha büyük bir sorun. Bu kişiye ne hayvan ne insan hiçbir şeye emanet edilemez durumda. O yüzden Sağlık Bakanlığına tekrar seslenmek istiyoruz: Derhal meslekten men edilmesi gerekiyor. Hiçbir canlının bu kişiye teslim edilebilmesi, emanet edilebilmesi mümkün değil.

"Bu kişiyle ilgili acilen tedbir alınması gerekiyor"

Fakat şimdi yasalara baktığımızda Hayvanları Koruma Kanunu yine yetersizliğine ve yine ağustos ayında çıkartılan katliam yasasının cani insanlara ne kadar güç verdiğine de değinmek istiyorum. Bu yasa çıkacağı zaman biz iktidara özellikle şunu söylemiştik: eğer siz öldürme yetkisi olan bir yasa çıkartırsanız bütün insanlar bundan güç alacak ve hayvanları öldürecek. Bugün yaşadığımız bu olay 2 Ağustos'ta çıkartılan katliam yasasının uzantılarından bir tanesidir. Bunu özellikle söylemek istiyoruz. Yasanın geri çekilmesi talebimizi yineliyoruz. Çünkü belediyeler hayvanları öldürürken insanlar da kendilerini de öldürme yetkisini görüyorlar.

Bu kişiyle ilgili acilen tedbir alınması gerekiyor. Hayvanları Koruma Kanun gereğince bir köpeği öldürmenin cezası altı aydan dört yıla kadar hapis cezası. Üç farklı olay var şu ana kadar elimize ulaşan. Sayılar giderek artacaktır. Çünkü son bir ayda olanlar bu. Bu adam çok profesyonel ve babası tarafından da korunuyor. Evde delillerin karartılması için babası ona yardım ve yataklık ediyor ama babası dışarıda geziyor şu an babası hala tehdit unsuru. Eğer üst sınırdan ceza verirse hakimler çok uzun süre yatacağı şekilde bir hapis cezası alması, meslekten men edilmesi mümkün.

Bu olaya alelade bir olay gibi bakmamak kamuoyundan da düşürmemek gerekiyor. O yüzden bugün buradayız. Kaçırdığı laptopu neredeyse onun da bulunmasını talep ediyoruz. O laptopun içinde başka bilgi ve belgeler olabilir. Yine evinden alınan çok fazla sayıda hard disk, flaş bellek gibi numuneler var. Bunlarla ilgili daha detaylı inceleme yapılması ve içeriklerinde neler olduğunu da tespitini talep ediyoruz. Dosyaya yansıdığı üzere bildiğimiz kadarıyla evli değil ve çocuğu yok. Ancak evde çocuk eşyaları var. Yeğenine mi kendine mi aittir? Çocukluktan gelen bir travması ve bozukluğu mu vardır? Buna dair tespitlerin de yapılmasını talep ediyoruz. Umarım tutukluluğu uzun sürer, devam eder. Umarım o dosya biraz daha deşilir, daha detaylı delillere ulaşılır. Bütün ülke olarak bu adamın dışarıda olması ihtimaliyle hem hayvanlar hem insanlar çok ciddi tehlike ve risk altında."