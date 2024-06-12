Güncel

Ankara'da spor salonunda bir kişi silahla öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan F.S. ile F.O, Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'ndeki bir spor salonunda tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında F.S, tabancayla F.O'yu vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.O, hayatını kaybetti.

Şüpheli F.S, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.