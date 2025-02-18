Ankara'da Su Kesintisi - Son Dakika
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Ankara'da Su Kesintisi

Etlik Mahallesi'nde meydana gelen arızadan dolayı Keçiören ve Yenimahalle'de su kesintisi yaşandı.

18.02.2025 12:16
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etlik Mahallesi'ndeki ana isale hattında gece yaşanan arıza nedeniyle, Keçiören ve Yenimahalle'de su kesintisi yaşandığını, saat 19.00 itibarıyla tüm abonelere suyun ulaştırılacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu girişinde bulunan Q1000 çelik içme suyu ana isale hattında saat 01.00'de arıza meydana geldiği belirtildi.

Bunun üzerine P1 Pompa İstasyonu'ndan su akışının durdurulduğu, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) birimi tarafından pompaların kapatıldığı ve onarım çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, ekiplerin kaynak işlemlerini sürdürdüğü, aksilik yaşanmaması halinde çalışmaların saat 13.00 itibarıyla tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, arıza nedeniyle Keçiören'in yüzde 90'ında su kesintisi yaşandığı, yalnızca alt kotlarda bulunan abonelerin su alabildiği, Yenimahalle ilçesinin üst kotlarında da su kesintisinin devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Onarım tamamlandıktan sonra sistemin yeniden devreye alınmasıyla birlikte, akşam saat 19.00 itibarıyla tüm abonelere suyun ulaşması sağlanacaktır. Ekipler, arızanın en kısa sürede giderilmesi ve su akışının normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Kaynak: AA

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