Ankara'da Su Kesintisi Sona Erecek

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan duyuruda, Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu girişindeki arıza nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle'de meydana gelen su kesintisinin akşam saat 19.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu girişinde bulunan Q1000 çelik içme suyu ana isale hattında gece saat 01.00'de arıza meydana gelmiştir. Arızanın tespit edilmesi üzerine P1 Pompa İstasyonu'ndan su akışı durdurulmuş, SCADA birimi tarafından pompalar kapatılmış ve onarım çalışmalarına başlanmıştır.

Ekipler kaynak işlemlerini sürdürmekte olup, çalışmaların aksilik yaşanmaması halinde saat 13.00 itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Bu arıza nedeniyle; Keçiören ilçesinin yüzde 90'ında su kesintisi yaşanmakta, yalnızca alt kotlarda bulunan aboneler su alabilmektedir. Yenimahalle ilçesinin üst kotlarında da su kesintisi devam etmektedir.

Onarım tamamlandıktan sonra sistemin yeniden devreye alınmasıyla birlikte, akşam saat 19.00 itibarıyla tüm abonelere suyun ulaşması sağlanacaktır.

Ekipler, arızanın en kısa sürede giderilmesi ve su akışının normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."