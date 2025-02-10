Ankara'da Taksi Şoförüne Saldırı, 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Taksi Şoförüne Saldırı, 2 Gözaltı

Ankara\'da Taksi Şoförüne Saldırı, 2 Gözaltı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, taksi durdurmak isteyen alkollü 3 kişinin saldırısı sonucu bir taksi şoförü darbedildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

10.02.2025 18:28  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da durmayan taksi şoförünü darbeden 2 kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulus semtinde bulunan Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü 3 kişi, taksi durdurmak istedi. Sürücüler durmazken, 3 kişi daha sonra bir taksinin önüne atladı. Durmak istemeyen taksi sürücüsü, 3 kişiden birine çarptı. Kaza hafif sıyrıklarla atlatılırken, yaralının arkadaşları taksinin kapısını açarak şoförü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taksici daha sonra kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, taksi şoförüne saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Altındağ, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Taksi Şoförüne Saldırı, 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Taksi Şoförüne Saldırı, 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.