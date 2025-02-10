Ankara\'da Taksi Şoförüne Saldırı, 2 Gözaltı

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ANKARA'da durmayan taksi şoförünü darbeden 2 kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulus semtinde bulunan Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü 3 kişi, taksi durdurmak istedi. Sürücüler durmazken, 3 kişi daha sonra bir taksinin önüne atladı. Durmak istemeyen taksi sürücüsü, 3 kişiden birine çarptı. Kaza hafif sıyrıklarla atlatılırken, yaralının arkadaşları taksinin kapısını açarak şoförü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taksici daha sonra kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, taksi şoförüne saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı.