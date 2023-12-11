Ankara\'da takside eski eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde takside eski eşini bıçakla öldüren Emrah A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrah A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen Emrah A. soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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