Ankara'da Tefecilik Yapan 40 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Tefecilik Yapan 40 Kişi Yakalandı

Ankara\'da Tefecilik Yapan 40 Kişi Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 44 kişiden 40'ı yakalandı. Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

19.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 44 kişiden 40'ı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca şüpheli D.T'nin tefecilik yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 44 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlarını işlediğini tespit eden savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 40 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlılardan birinin cezaevinde olduğu, firari 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Ankara, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

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