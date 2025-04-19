Ankara'da Temel Antrenör Yetiştirme Kursu Düzenleniyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Demetevler Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "2.-3. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu Uygulama Eğitimi"ne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "2.-3. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu Uygulama Eğitimi" için ABB Demetevler Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi tahsis edildi. Kurs kapsamında bisiklet sporuna ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen 25 katılımcı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman; kursun gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, şunları söyledi:

"1. Kademe Antrenörlük Kursu'muzu da geçen dönem burada yaptık. Bizi çok mutlu eden bir yer burası. Ankara'da antrenörlük veya gelişim kursu vereceğimiz zaman evimiz, adresimiz burası oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Gözümüz arkada kalmadan 'Evet orada kurs gerçekleştirebiliriz' diyerek hemen konuşlanabiliyoruz. Kursumuzdan geçen arkadaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, belediyelerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ya da sivil toplum kuruluşlarında antrenör olarak görev yapabiliyorlar."