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Ankara'da seyir halindeki otomobil tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da seyir halindeki otomobil tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara Çevreyolu Yakupabdal Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, aynı istikamette giden bir tıra arkadan çarptı. Otomobil, tırın dorsesine takılı kalarak yaklaşık 70 metre sürüklendi ve alev aldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle otomobil sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı. Kaza sonrası polis ekipleri, Gölbaşı istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Ankara\'da seyir halindeki otomobil tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti
04.01.2024 - 15:55,
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Ankara'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ankara Çevreyolu Yakupabdal Mahallesi'nde, Gölbaşı istikametinde seyreden K.B. yönetimindeki 06 CUU 376 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 42 ACA 756 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın dorsesine takılı kalarak yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi ile K.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri, Gölbaşı istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Kaynak: AA
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