Ankara'da TOKİ Konut Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ankara'da TOKİ Konut Başvuruları Başladı

15.06.2026 15:13
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TOKİ, 64 ilde 20 bin konut satışına başladı. Başvuru süreci yoğun ilgi görüyor.

Ankara'da bazı vatandaşlar TOKİ'nin açık satış kampanyasına başvuru yapmaya başladı.

TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank yürütüyor.

Bu kapsamda Başkent'te yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren bankalara gelerek yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapan Yeter Kösek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Bülent Akkan da başvurusuna ilişkin "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım, kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım. Örnek daireyi gezip seçtim. Burada da parayı yatırıp satın aldım." diye konuştu.

Kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gelen Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvuru yaptığını, yoğunluk nedeniyle sıra beklediğini kaydetti. Aktaş, konutu, yarısı peşin, kalan kısmı taksitli şekilde almayı planladığını aktararak, "72 ay vadeli seçeneğe başvurmayı düşünüyorum. Bizim için 72 ay vade daha uygun." dedi.

18 bin liradan başlayan taksitler

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunulacak.

Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle 72 ay vade imkanından faydalanabilecek.

Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Kampanya kapsamında satışa çıkarılan en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) oldu.

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara'nın Sincan, Bursa'nın Nilüfer, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Tekirdağ'ın Çorlu, Malatya'nın Yeşilyurt ve İzmir'in Bayraklı ilçelerinde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ankara, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da TOKİ Konut Başvuruları Başladı - Son Dakika

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