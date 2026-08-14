Ankara\'da toplu ulaşıma zam: Tam bilet 40, öğrenci 20 lira oldu

(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti 20 liraya, öğretmen bileti ise 30 liraya yükseldi. Yeni tarifeler 23 Ağustos itibaren uygulanacak. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira olarak belirlendi.

EGO'dan yapılan açıklamada, toplu ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için ücret artışının zorunlu hale geldiği belirtildi.

2026 yılı başından bu yana motorin, yedek parça ve sigorta maliyetlerinde önemli artışlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, ocak ayında yaklaşık 50 lira olan motorinin litre fiyatının 80,90 liraya ulaştığı, yedek parça maliyetlerinin yüzde 31,90, zorunlu trafik sigortalarının ise yüzde 54,73 arttığı bildirildi.

Yeni tarifeye göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,50 liradan 20 liraya, öğretmen bileti 26 liradan 30 liraya çıktı. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira olarak belirlendi.

EGO, kararın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Sosyal destek alan yaklaşık 100 bin kişinin ücretsiz ulaşımdan yararlanmaya devam edeceği, bu ailelerin yaklaşık 40 bin öğrenci çocuğunun da ücretsiz taşınacağı kaydedildi.