Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şimşek (81) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FBH 862 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen otomobile yandan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.