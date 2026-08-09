Ankara'da Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı
Altındağ'da iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde, 06 FBH 862 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin yaralandığı, Mehmet Şimşek'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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