Mansur Yavaş: "1 Şubat 2026 İtibarıyla 'Sosyal Abonman' Uygulamamızı Başlatıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mansur Yavaş: "1 Şubat 2026 İtibarıyla 'Sosyal Abonman' Uygulamamızı Başlatıyoruz"

30.01.2026 16:34  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Şubat 2026'da hayata geçecek 'Sosyal Abonman' uygulaması ile sosyal destek alan yaklaşık 375 bin vatandaşa toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İlk etapta 140 bin kişi bu haktan yararlanacak.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla 'Sosyal Abonman' uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; ABB'mizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dahil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce duyurduğu ücretsiz ulaşımın ilk ayağı "sosyal abonman" uygulaması 1 Şubat'ta başlıyor. Uygulamanın başlama tarihini duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak" dedi. Yavaş, trafik ve ulaşım alanında yürütülen diğer çalışmalarla ilgili kapsamlı bir bilgilendirmenin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan vatandaşların ulaşım giderlerinin azaltılması ve kent yaşamına eşit erişiminin sağlanması hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak "Sosyal Abonman" projesi kapsamında; ABB'den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin vatandaş toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Uygulama, ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar halinde sisteme dahil edilecek.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak Sosyal Abonman; EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüsler, Metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerinde geçerli olacak. Uygulama, Özel Halk Otobüsleri'nde (ÖHO, ÖTA, AHOK vb.) geçerli olmayacak.

"Ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz"

"Sosyal Abonman" uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla 'Sosyal Abonman' uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; Ankara Büyükşehir Belediye'mizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dahil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak. Sosyal Abonman; EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık."

"Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız var"

Trafik ve ulaşım alanında yürütülen diğer çalışmalarla ilgili kapsamlı bir bilgilendirmenin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yavaş, "Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin'de beş farklı şehirde, beş ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: '1 Şubat 2026 İtibarıyla 'Sosyal Abonman' Uygulamamızı Başlatıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 19:02:05. #7.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "1 Şubat 2026 İtibarıyla 'Sosyal Abonman' Uygulamamızı Başlatıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.