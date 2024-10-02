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Ankara'da Uluslararası Kent Tiyatro Festivali

Ankara\'da Uluslararası Kent Tiyatro Festivali

Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, 11-26 Ekim'de Ankara'da 8 ülkeden 15 gösteri ile başlayacak.

02.10.2024 15:19
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Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, 11-26 Ekim'de Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Metrohan'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, ilçenin kültür etkinlikleriyle buluşması için çalıştıklarını söyledi.

Mustafa Avkıran ile Övül Avkıran'ın eş sanat yönetmenleri olarak festivalde görev aldıklarını belirten Beşikçioğlu, "Avrupa'daki tüm sanat etkinliklerini yakından takip eden, bunlara alternatif işler yapmak için hayatlarında yeniyi arayan, yeni ile buluşmak için kendilerini harap eden sanat insanları, arkadaşlarım... Bir festivalle beraber onlarla buluşmak çok başka bir duygu." dedi.

Beşikçioğlu, uluslararası bir festivale imza attıklarının altını çizerek, "Kültür ve sanat konusundaki eylemlerin güçleştiği bir dönemden geçiyoruz ama insana yapılan hiçbir yatırımda tasarrufun olmayacağını düşünüyorum, ki bunların başında kültür, sanat, eğitim ve spor geliyor." şeklinde konuştu.

"Sanat üretiminde sınırların kalın çizgilerle çizilmediği zamanlardayız"

Festivalin eş sanat yönetmenlerinden Övül Avkıran, farklı disiplinlerden beslenerek üretilen güncel işlerin festival programında yan yana gelmesini istediklerine işaret ederek, "Sanat üretiminde sınırların kalın çizgilerle çizilmediği zamanlardayız. Müziğin, dansın, edebiyatın, teknolojinin, tiyatronun birbirinin içinden geçtiği, yeni kodların yazıldığı zamanlar." değerlendirmesini yaptı.

Sanat yönetmeni Mustafa Avkıran da programın içeriğine ilişkin bilgi vererek, "Çok uzun bir süredir bu yolu beraber yürüyoruz. Hakikaten yolda çok insanla karşılaştık ama dönüp baktığımızda biz bir maraton koşuyoruz." ifadesini kullandı.

Bütüncül sanat yapısına inandıklarını vurgulayan Avkıran, "Özellikle 2018'den bu yana hayatımızı geçirdiğimiz Berlin'de, bütün bu konuştuğumuz şeylerin ne kadar da canlı ve yeni olduğunu bire bir yaşama, deneyimleme fırsatımız oldu." dedi.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek ise Beşikçioğlu ve Avkıran ile çalışmayı değerli bulduğunu belirterek, "Biz Etimesgut'ta başkanımızın öncülüğünde bir hayat damarı inşa ediyoruz aslında. Bu hayat damarının inşasında köprünün taşlarından birini eğer ben yerleştirebilirsem ne mutlu bana." diye konuştu.

Beşikçioğlu'nun teklifiyle hayata geçirilen festival, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

Festivalde 8 ülkeden, 15 gösteri CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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