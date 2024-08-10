Ankara\'da UMKE Haftası etkinliği düzenlendi

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Ankara'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Başkent Millet Bahçesine UMKE Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce stantlar kuruldu.

Görevliler, UMKE hakkında vatandaşları bilgilendirirken, arama kurtarma ekipmanları, yangın arazi araçları ve seyyar hastaneler tanıtıldı.

Stantlara çocukların yanı sıra yetişkinler de ilgi gösterdi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, etkinlikte çocuklara ve ailelerine UMKE'yi daha yakından tanıtmak ve eğitim vermek için stantları kurduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından UMKE'nin öneminin daha çok anlaşıldığını belirten Kurtcebe, her afet durumuna ekiplerin hazır olduğunu belirtti.

Destek olan herkese teşekkür eden Kurtcebe şunları kaydetti:

"UMKE'de çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Her zaman 7/24 esasına dayalı vazifelerini sürdürüyorlar. Katkılarını bundan sonra da göstermeye devam edecekler."