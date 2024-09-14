Ankara'da Üniversite Öğrencilerine 'Dayanışma Masası' Kuruldu

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) üniversite eğitimi için Başkent'e gelen öğrencileri karşılamak amacıyla "Dayanışma Masası" kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle AŞTİ'de kurduğu "Dayanışma Masası"nda üniversite öğrencilerini karşılıyor. "Üniversite Ankara'da Okunur" sloganıyla hizmet veren Dayanışma Masası'nda öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar kent hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Başkan Mansur Yavaş'ın imzasıyla hazırlanan "Başkent Hepimizin Yuvası, Hoş Geldiniz" yazılı pankartla da öğrencilere karşılama mesajı veriliyor. Öğrencilere Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuyor. Öğrencilere verilen hizmete ilişkin bilgi veren BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, şunları söyledi:

"AŞTİ, Başkent Ankara'mızın açılan kapısı… Ankara'ya ilk kez gelen ya da üniversiteyi kazanan öğrencilerimize AŞTİ içerisinde, BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ile Gençlik Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği bir karşılama günü düzenliyoruz. Gelen öğrencilerimize Ankara'yı, Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu gençlik merkezlerini tanıtıyoruz. Nasıl ulaşım sağlayacaklarını, nerelerde oturup zaman geçirebileceklerini Gençlik Konseyi'ndeki arkadaşlarımız öğrencilere birebir anlatıyor ve Ankara'ya adaptasyonlarını sağlıyoruz."

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise 22 Eylül'e kadar dayanışma içerisinde öğrencileri karşılamaya devam edeceklerini belirterek, "Ankara'da ne gibi etkinlikler olduğundan belediyenin gençler için yaptığı kafelere kadar birçok alandaki fırsatlar ilk elden direkt gençlere aktarılıyor. Buradan okullarına, yurtlarına nasıl gidebileceklerine dair yol haritaları ve broşürler hazırladık. Biz 'Üniversite Ankara'da okunur' diyoruz. Gerek entelektüel birikim, gerek akademik çalışmalar gerekse sosyal ve kültürel yaşamın kalbi Başkent'te atıyor. Biz de Başkent Gençlik Meclisi olarak bu süreçte yer alarak dışarıdan gelen gençleri karşılıyoruz ve akran dayanışmasını büyütüyoruz" dedi.