Ankara\'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ankara'da 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.