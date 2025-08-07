Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sincan'da uyuşturucu madde imali ve ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şube müdürlükleri ve ilçe jandarma ekiplerince, İlyakut Mahallesi'ndeki H.D. ve C.E'ye ait iki arazide arama yapıldı.
Aramalarda 3 kilogram kubar esrar ile 86 kök skunk ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
