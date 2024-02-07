Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu. Otomobildeki aramada, 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

07.02.2024 12:11
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Ankara'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu.

Otomobildeki aramada, 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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