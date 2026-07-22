Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

22.07.2026 16:25
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde imalatına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonda 358 bin 100 uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilogram bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram ham madde, 30 bin 520 uyuşturucu hap, 29 bin 730 boş kapsül, 1 hap basım makinesi ile 7 hassas terazi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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