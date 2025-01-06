Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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ANKARA Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla belirlenen noktalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen trafik uygulamalarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.

Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen bölgelerde, polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik trafikte uygulama yapıldı. Denetimlerde 4 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan trafik uygulamalarında 1,5 kilo uyuşturucu madde, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU VE HASSAS TERAZİYİ TAKSİDEN ATTI; O ANLAR KAMERADA

Doğukent Bulvarı'nda yakalanan şüphelilerden biri, polis ekiplerinin uygulamasını fark edince yanında bulunan uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi taksinin kapısını açarak dışarı attı. Uygulama noktasından geride bir noktaya yerleşen gözcü polis ekibi bu durumu fark etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı. O anlar ise ticari aracın kamerasına an be an yansıdı.