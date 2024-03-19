Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik arama köpeğiyle yapılan aramada 40 bin 627 sentetik uyuşturucu hap ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu temini projesi hakkında açıklama yaptı. Teke, Gerede suyunun Polatlı'ya getirilmesi sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, suyun henüz gelmediğini ve bugün açılış töreni yapılmasına rağmen suyun gelme ihtimalinin olmadığını belirtti. Teke, güzergahtaki isale hattı çalışmalarında eksiklikler olduğunu ve suyun tersten doldurulduğunu ifade etti.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil ile Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TRT World'e verdiği röportajda Erzurum'un ekonomisi ve şehrin genel meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 Afganistan, İran, Irak, Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye şampiyonası Muğla finallerinde Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı yenilgisiz Muğla şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Yatağan Ayser-Kazım Eren Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı, grup maçlarında gol yemeden 4 maçı da kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Türkiye yarı finallerine katılan takım, Türkiye şampiyonasından derece ile dönmeyi hedefliyor.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Mart ayında aranan 101 kişi ise yakalanarak adalete teslim edildi. Tutuklanan şüphelilerden 32'si adliyeye sevk edilirken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ve jandarma teşkilatı başarılı çalışmaları için teşekkür edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkenin demokrasi standardını yükselttiklerini ifade ederek, reformlar gerçekleştirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Tunç, yerel yönetimler ve hükümetler arasındaki uyumun önemine dikkat çekti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet götüren anlayışa sahip olduğunu vurguladı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti. Başkan Tekin, öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların; eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşamalarını sağlıyor. Çocuk etkinlik alanında ücretsiz olarak düzenlenen programlarda çocuklar çeşitli oyun aletleri, animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda Ramazan ayı boyunca eğlenceli vakit geçirebiliyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?