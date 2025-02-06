Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 5 kilo 470 gram sentetik kannabinoid, 100 gram eroin, 10 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A. H. P.'nin (55) evine bugün saat 13.30'da operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 5 kilo 470 gram sentetik kannabinoid, 100 gram eroin, 10 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber: ANKARA,